Scholz betont Notwendigkeit der Nato-Truppenverlegung nach Osten

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX geht bei über 14.500 Punkten ins Wochenende -- EU und USA: Neue Sanktionen gegen Russland -- BASF macht Milliardengewinn -- Sberbank, Coinbase, Beyond Meat im Fokus

adidas und Gucci verkünden Kooperation auf Mailänder Fashion Week. Russland beschränkt Facebook teilweise. Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit. Novavax-Impfungen können in Deutschland beginnen. Hapag-Lloyd hebt Dividende um das Zehnfache an. freenet will nach starkem Jahr Dividende anheben. HORNBACH holt Baumarkttochter von der Börse. ElringKlinger trotzt der Corona-Krise. Börsengang noch dieses Jahr? - VW prüft Umsetzbarkeit von Porsche-IPO.