Scholz: Bin dafür, Bundesnotbremse zum 30. Juni auslaufen zu lassen

BERLIN (Dow Jones)--Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich angesichts der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen für ein Auslaufen der Bundesnotbremse ausgesprochen. "Das Wetter wird besser, die Infektionszahlen sinken", betonte Scholz bei einem Pressestatement in Berlin. Nach guten Wirkungen der Maßnahmen der vergangenen Wochen und Monate könne man sagen, "dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, mit dem beginnenden Sommer die Pandemie allmählich hinter uns zu lassen und daraus Konsequenzen zu ziehen", betonte er. "Ich bin also dafür, dass wir die Bundesnotbremse, die wir richtigerweise beschlossen haben, jetzt auch am 30.6. auslaufen lassen", hob er hervor.

"Das ist der richtige Zeitpunkt, um gewissermaßen dann in die Zukunft zu blicken und für eine bessere Situation in den nächsten Wochen zu hoffen." Auf die Frage nach einer möglichen Rücknahme der Vorgaben für das Homeoffice betonte der Bundesfinanzminister, man habe "jetzt noch die geltenden Regeln für das Homeoffice". Diese müssten auch erst einmal weiter beachtet werden. "Wir müssen vorsichtig bleiben, aber was wichtig ist: Die Bundesnotbremse, die sollte jetzt auslaufen."

May 31, 2021