Scholz bittet bei geplanter Kindergrundsicherung um mehr Zeit

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung braucht laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch mehr Zeit, um sich auf die Details zur geplanten Kindergrundsicherung zu verständigen. Sie sei nötig, da nicht alle Familien mit geringen Einkommen die nötige finanzielle Unterstützung bekämen. Aber die Kindergrundsicherung sei aktuell nicht das einzige Vorhaben der Regierung.

"Wir haben auch noch viele andere Reformvorhaben, denn es gibt einen großen Reformstau in Deutschland", sagte Scholz in der Regierungsbefragung im Bundestag. Auch wenn im jüngsten Koalitionsausschuss keine Vereinbarungen zu den Details getroffen worden seien, werde man das Vorhaben umsetzen, um so den Zugang zu Familienleistungen zu vereinfachen.

"Wir wissen zum Beispiel von dem Kinderzuschlag, dass der nur zu knapp 30 Prozent genutzt wird - und das ist bitter, wenn man weiß, dass es um Familien geht, die wirklich arm sind, obwohl ein Elternteil oder beide Elternteile arbeiten", sagte Scholz. "Das wollen und das werden wir ändern. Das ist das gemeinsame Projekt der Regierung", sagte Scholz.

Mit der Anhebung des Kindergelds für das erste, zweite und dritte Kind auf 250 Euro sei bereits eine "substantielle Entscheidung" getroffen werden, so der Kanzler.

Sozialverbände hatten zuvor kritisiert, dass SPD, Grüne und FDP nach der dreitägigen Sitzung ihres Koalitionsausschusses keine Vereinbarung zur Kindergrundsicherung getroffen haben. Die Grünen fordern 12 Milliarden an zusätzlichen Mitteln für die Einführung einer Kindergrundsicherung, mit der auch die Leistungen erweitert werden sollen. Das sieht die FDP kritisch.

