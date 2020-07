Scholz verteidigt vor Abgeordneten Finanzaufsicht im Wirecard-Skandal

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Im milliardenschweren Wirecard-Skandal bleibt Bundesfinanzminister Olaf Scholz bei seiner Verteidigungslinie, dass bei der Finanzaufsicht keine Fehler gemacht worden seien.

"Das, was zu tun war, ist getan worden", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. Auch in einer mehrstündigen Befragung vor dem Finanzausschuss des Bundestages stellte sich Scholz nach Angaben von Teilnehmern hinter das Vorgehen der Aufsichtsbehörde Bafin. Die Opposition drohte dem möglichen Kanzlerkandidaten der SPD mit einem Untersuchungsausschuss, der sich bis in das Wahljahr 2021 ziehen würde. Die FDP will im August mit Grünen und Linken Klarheit haben, ob sich die drei Fraktionen darauf verständigen können.

In einer Sondersitzung des Finanzausschusses inmitten der Sommerpause musste sich Scholz Fragen der Abgeordneten nach möglichen Versäumnissen bei der Aufsicht stellen. Seine kurz nach 16.00 Uhr angelaufene Befragung zog sich weitaus länger hin als die dafür angesetzte eine Stunde. Am späteren Abend gegen 20.00 Uhr wurde auch noch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet. Scholz untersteht die Bafin, während bei Altmaier die Aufsichtsstelle APAS über die Wirtschaftsprüfer angesiedelt ist. Prüfer von EY hatten Wirecard über Jahre eine korrekte Bilanz bescheinigt. Im Juni musste das Dax-Unternehmen aber Insolvenz anmelden, nachdem sich 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz als Luftbuchung erwiesen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Ex-Unternehmensführung wegen bandenmäßigen Betruges. Seit Anfang 2019 war das Finanzministerium informiert, dass die Bafin nach Berichten über Unregelmäßigkeiten in alle Richtungen ermittelte.

Rückhalt bekam Scholz von der Parteispitze. SPD-Chefin Saskia Esken stellte sich öffentlich hinter Scholz, gegen den sie sich im vorigen Jahr bei der Wahl zum Parteivorsitz durchgesetzt hatte. Esken wandte sich per Twitter gegen eine mutmaßliche Kampagne gegen Scholz unter dem Kürzel #Nolaf. "Wir müssen nicht immer einer Meinung sein", schrieb Esken. "Wir stehen zusammen. Und Olaf Scholz ist einer von uns."

FDP-Politiker Florian Toncar warf der Regierung vor, der Bilanzskandal bei Wirecard habe sich "unter dem Radar der Finanzaufsicht" über Jahre entwickelt. Linken-Politiker Fabio De Masi sagte: "Ich halte einen Untersuchungsausschuss für unvermeidlich." Grünen-Politikerin Lisa Paus sagte dagegen, sie könne sich zunächst weitere Ausschusssitzungen vorstellen.

TEILNEHMER: SCHOLZ NACH KPMG-BERICHT ALARMIERT

Um einen Untersuchungsausschuss abzuwenden, versprach Scholz vor der Ausschuss-Sitzung: "Voran, nichts verbergen, aktiv an der Spitze der Aufklärung stehen." In einer etwa 20minütigen Eingangserklärung zum Auftakt der nicht-öffentlichen Sitzung machte Scholz nach Angaben eines Teilnehmers deutlich, dass er keine Versäumnisse bei der Bafin oder im Finanzministerium sieht. Ihn selbst habe der Bericht der KPMG-Wirtschaftsprüfer von Ende April 2020 alarmiert. Darin hatten die Prüfer darauf hingewiesen, dass bei Wirecard Kontenstände über eine Milliarde Euro nicht hinreichend belegt seien. Der Bericht brachte den Stein ins Rollen, der zum Kollaps des Unternehmens führte.

Finanzausschuss-Vorsitzende Katja Hessel (FDP) forderte vor der Sitzung Bafin-Chef Felix Hufeld auf, seinen Posten zu räumen. Der Behördenchef hatte Anfang Juli im Ausschuss erklärt, die Bafin warte immer noch auf eine Antwort der Polizei in Singapur auf ein Amtshilfeersuchen vom Frühjahr 2019. Nach Recherchen des "Spiegel" räumte die Behörde ein, dass Hufeld sich "unpräzise" geäußert habe. Die Partnerbehörde habe geantwortet, allerdings nur, dass noch kein Ergebnis vorliege.