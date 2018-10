Scholz: Brauchen keinen Neuansatz bei Unternehmensteuern

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Forderungen nach einer Reform der Unternehmensbesteuerung eine deutliche Absage erteilt. "Wir haben ein ziemlich modernes Unternehmensteuerrecht, wie uns immer wieder alle bescheinigen", sagte Scholz beim Deutschen Maschinenbau-Gipfel in Berlin. "Deshalb geht es nicht um einen Neuansatz in dieser Frage", hob der Vizekanzler hervor.

Scholz kündigte aber punktuelle Verbesserungen im Steuerrecht an, so eine steuerliche Forschungsförderung. "Man muss immer an der einen oder anderen Stelle gucken, was dazu beiträgt, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit... auch in Zukunft gewährleistet werden kann." Im Finanzministerium arbeite man an einer "effizienten steuerlichen Forschungsförderung", die die bisherige projektbezogene Förderung ergänzen solle. "Wir brauchen dafür Zeit und Gründlichkeit, weil sie sich gut einpassen muss in das bestehende Fördersystem", machte der Finanzminister klar. Ein Konzept werde Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres vorliegen, kündigte er an.

Ausdrücklich hob Scholz die Bedeutung eines Schuldenabbaus für die Wirtschaft hervor. "Das Wichtigste, was wir für eine angemessene Besteuerung tun können, ist ein stabiler Staatshaushalt", betonte er. Deutschland werde seine Verschuldung wieder unter 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes senken, erinnerte Scholz, "und es geht in Richtung 50 Prozent weiter". Altmaiers Forderung nach einer Abschaffung des Solidaritätszuschlages für alle erteilte er ebenfalls eine Absage. Dies werde "sicherlich Thema des nächsten Wahlkampfes" sein, sagte Scholz.

Vor den Vertretern der Maschinenbau-Unternehmen machte sich Scholz zudem für eine "strategische Industriepolitik" stark. Es gelte, vorausschauend zu denken und Zielkonflikte möglichst zu vermeiden. Dies gehe "nur mit der Industrie", betonte der SPD-Politiker. Scholz sprach sich aber dagegen aus, dass sich die deutsche Industrie in einen Preiswettbewerb begebe, denn die deutsche Wettbewerbsfähigkeit basiere auf Qualität und nicht auf niedrigen Preisen. Jedoch gelte es, die Innovationsfähigkeit voll auszuschöpfen.

