Scholz: Bundestag wird weitere Finanzplanung debattieren

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Bundestag Vorwürfe zurückgewiesen, mit seiner Finanzplanung Entscheidungen auf die Zeit nach der Bundestagswahl verschieben zu wollen. "Im Übrigen ist es so, dass wir die Frage 'Wie geht es weiter' in diesem Haus ja noch erörtern werden", erklärte Scholz in der Schlussrunde der ersten Lesung des Haushaltsentwurfes für 2021. Mehrere Redner der Opposition hatten zuvor in dieser Schlussdebatte solche Vorwürfe erhoben.

Der Bund will 2021 mit 96,2 Milliarden Euro erneut eine massive Neuverschuldung eingehen und dafür eine Ausnahme von der Schuldenbremse geltend machen. Ab 2022 soll sie wieder eingehalten werden. Dann sollen neue Schulden von 10,5 Milliarden, 2023 von 6,7 Milliarden und 2024 von 5,2 Milliarden Euro aufgenommen werden - und damit die maximal zulässige Neuverschuldung. Allerdings wird in der Finanzplanung dafür noch "Handlungsbedarf" festgestellt. Die Lücke wird mit 9,9 Milliarden Euro für 2022, 16,4 Milliarden für 2023 und 16,2 Milliarden für 2024 angesetzt.

"Dieser Deutsche Bundestag wird über den Haushalt für das Jahr 2022 und dann sogar die Finanzplanung bis 2025 diskutieren", betonte Scholz aber. "Und auch das ist hilfreich im Hinblick auf die Entscheidung, die die Bürgerinnen und Bürger dann zum Ende des Jahres zu treffen haben." Im nächsten Frühjahr werde das Kabinett über die Eckwerte des Budgets für 2022 entscheiden, und der Gesetzentwurf der Regierung dazu werde noch in dieser Legislaturperiode im Parlament debattiert.

Wachstum soll Anfang 2022 Vorkrisenniveau erreichen

Bei dem Budget für 2021 gehe es "um einen Haushalt in einer sehr, sehr bewegenden Zeit", betonte der Finanzminister. Würden die geplanten hohen Mittel nicht eingesetzt, "dann würde die Finanzplanung ziemlich schwierig werden", warnte er. "Die Grundlage für alles, was wir tun, ist ein ordentliches Wirtschaftswachstum, das wir in den nächsten Jahren brauchen". Verlaufe die Entwicklung wie erhofft, könne das Wachstum Anfang 2022 auf den Stand von vor der Krise zurückkehren.

Der Vorsitzende des Bundestags-Haushaltsausschusses, Peter Boehringer (AfD), warf Scholz hingegen vor, einen "Haushalt ohne jede Einsparung" vorzulegen. Die Bundesregierung wolle willkürlich über die gesundheitliche Notlage hinaus auch die haushalterische ausrufen. Linke-Budgetsprecherin Gesine Lötzsch verlangte von Scholz Auskunft darüber, wie die Rückzahlung der Mittel aufgebracht werden soll. "Die Gretchenfrage ist, wer bezahlt die Pandemierechnung", sagte sie. Diese Frage sei in der Budgetwoche nicht beantwortet worden. "Wir wollen eine Vermögensabgabe", betonte Lötzsch.

Grünen-Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler warnte vor einem "gefährlichen Sparkurs", weil Scholz laut seiner Finanzplanung ab 2022 zur unveränderten Schuldenbremse zurückkehren wolle. Jedoch gebe es insgesamt Deckungslücken von 60 Milliarden Euro. "Es darf kein Kaputtsparen nach Corona geben", forderte er. Nötig sei vielmehr ein großer Investitionsfonds für die nächsten zehn Jahre, für den man auch neue Kredite aufnehmen müsse. Die Grünen verlangten dafür eine Reform der Schuldenbremse.

