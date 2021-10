Scholz dankt Weidmann für 'außerordentliches Engagement'

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Olaf Scholz hat dem scheidenden Bundesbank-Chef Jens Weidmann für ein außerordentliches Engagement in den vergangenen zehn Jahren gedankt. "Er hat nicht nur die Geldpolitik in Deutschland und Europa in dieser Zeit maßgeblich geprägt, sondern auch die Weiterentwicklung der internationalen Finanzmärkte vorangebracht", erklärte der SPD-Kanzlerkandidat und Vizekanzler am Mittwoch. "Jens Weidmann hat sich um unser Land sehr verdient gemacht", betonte er. Weidmann hatte überraschend angekündigt, er wolle zum Jahresende aus persönlichen Gründen sein Amt niederlegen./tam/DP/eas