Scholz: Deutschland muss bei Klimaschutz vorangehen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht Deutschland im Kampf gegen den Klimawandel in einer weltweiten Vorreiterrolle. "Wir sind Teil einer Zeitenwende", sagte er am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. "Die Welt hat die große Aufgabe, den Klimawandel zu bewältigen, den die Menschen verursacht haben." Es sei zentral, dass Deutschland handle.

Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hatte einen Kompromiss über Änderungen am Klimapaket der Bundesregierung erzielt. Der Bundestag billigte diesen am Donnerstag, der Bundesrat soll am Freitag folgen.

Unionsfraktionsvize Andreas Jung (CDU) sagte: "Der gordische Knoten ist zerschlagen." Eine Blockade sei abgewendet worden. Dies sei eine gute und wichtige Nachricht für den Klimaschutz und für die Menschen in Deutschland.

Der AfD-Politiker Stephan Brandner dagegen kritisierte, das Klimapaket sei ein Programm mit Milliardenkosten und null Effekt. Es sei vermittelt und "gemauschelt" worden. Dazu sagte der amtierende Bundestagspräsidenten Wolfgang Kubicki (FDP), er weise den Vorwurf der Mauschelei mit Nachdruck zurück. Er empfahl Brandner, die Verfassung zu lesen.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte, die Veränderungen am Klimapaket wären nicht ohne den Druck der jungen Menschen auf der Straße möglich gewesen. "Engagement lohnt sich." Auch der Kompromiss mit einem höheren CO2-Preis als zuvor geplant sei aber noch kein Durchbruch beim Klimaschutz./hoe/DP/nas