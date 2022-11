Scholz: Deutschland und Norwegen wollen Energiepartnerschaft vertiefen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Norwegen für die Ausweitungen seiner Gaslieferungen nach Deutschland gedankt und eine engere Zusammenarbeit im Energiebereich in Aussicht gestellt. Nach einem Gespräch mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Störe erklärte Scholz, dass Norwegen inzwischen Deutschlands wichtigster Gaslieferant sei. Störe sicherte Deutschland und Europa weiterhin hohe Gaslieferungen zu.

"Ja, es hat eine erhöhte Gaslieferung von Norwegen nach Deutschland gegeben. Es ist ungefähr die Hälfte des Gases, das wir gegenwärtig bekommen" sagte Scholz. "Ohne die umfangreichen und verlässlichen Lieferungen aus Norwegen wäre die Lage in Deutschland in diesem Winter um einiges schwieriger. Unsere gute Zusammenarbeit bedeutet mir deshalb viel."

Norwegen sei zudem wichtig als Partner für Deutschlands Transformation hin zur Klimaneutralität. In dem Zusammenhang gab Scholz zu bedenken, dass die Energiepreise sehr hoch seien. "Deshalb ist Norwegen auch wichtiger Ansprechpartner für die europäischen Bemühungen, die Preise zu dämpfen. Ich wünsche mir, dass die Kommission in Norwegen in diesem Bereich zu guten Lösungen kommt", sagte Scholz.

Generell seien Deutschland und Norwegen sich einig, dass sie ihre enge Kooperation weiter ausbauen wollen. Dabei gehe es insbesondere um den Ausbau von Windenergie an See, die Wasserstoffwirtschaft, den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energieträger sowie CCS, also das Abscheiden und Speichern von Kohlendioxid. "Wir sind hier auf einem guten, gemeinsamen Weg", so Scholz.

Norwegen will Erdgaslieferungen hoch halten

Störe versprach auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz, dass sein Land die Förderung von Erdgas weiter hoch halten wolle.

"Das Wichtigste, was Norwegen jetzt tun kann, ist die Gasproduktion hochzufahren und ein starker, stabiler und verlässlicher Partner zu sein. Wir haben bereits mit 8 Prozent den Export erhöht", so Störe. "Wir werden alles tun, was wir können, um die Produktion auf maximalem Niveau zu halten die nächsten Jahre. Und wir werden auch weiter auf dem norwegischen Sockel nach Gas suchen innerhalb der existierenden Infrastrukturen, um dieser Rolle weiter gerecht zu werden."

Für Norwegen sei es wichtig, dass es Energiesicherheit gebe. "Die russische Manipulation des Energiemarktes hat zu einer Knappheit geführt und zu extrem hohen Energiepreisen. Norwegen ist ein Lieferant von Gas, aber es ist nicht unser Interesse, dass es hohe oder instabile Preise gibt. Wir möchten dazu beitragen, dass wir Stabilität und Planbarkeit erreichen", so Störe.

Es sei für Norwegen wichtig, dass seine Partner nicht von einer wirtschaftlichen Krise getroffen werden, die einen gesamten Industriezweig treffe. Denn dann werde auch Norwegen getroffen.

