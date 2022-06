Scholz: Deutschland unterstützt Westbalkanstaaten für EU-Beitritt

Von Andreas Kißler

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Deutschland will nach Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen Beitritt der Westbalkanstaaten in die Europäische Union (EU) vorantreiben. "Aus meiner Sicht ist es von allergrößter Bedeutung, dass das jetzt ein glaubwürdiges Versprechen wird, weil die vielen Bemühungen, die in diesen Staaten unternommen worden sind, ja auch tatsächlich in einem Beitritt münden müssen", sagte er vor einem Gipfeltreffen der EU mit diesen Ländern in Brüssel. "Und deshalb wird Deutschland sich verantwortlich fühlen, dafür Sorge zu tragen, dass diese Staaten eine Möglichkeit haben, auch tatsächlich ihre europäische Perspektive erfolgreich umzusetzen."

Die Diskussion am Donnerstag sei sehr wichtig, "weil seit fast 20 Jahren die Staaten und die Bürgerinnen und Bürger der Staaten des westlichen Balkans auf die Möglichkeit warten, Mitglied der Europäischen Union zu werden". Man sehe, wie viele Bemühungen viele Länder unternommen hätten. "Deutschland wird die Aktivitäten der westlichen Balkanstaaten unterstützen bei ihrem Weg in die Europäische Union", sagte Scholz.

