Scholz: Deutschland wird in Gas-Frage solidarisch mit EU agieren

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat Befürchtungen zurückgewissen, dass sich die Europäischen Union (EU) in einer Gasmangellage spalten lassen und die einzelnen Länder in einer Notlage zuerst auf nationale Antworten zurückgreifen würden. Auch sein slowenischer Kollege Robert Golob setzte auf eine gemeinsame Antwort der EU.

"Zunächst einmal ist es so, dass wir natürlich in Europa solidarisch sein müssen, dazu haben wir uns auch in vielen, vielen Gesprächen, Konferenzen verpflichtet. Deutschland wird entsprechend agieren. Ich bin auch sicher, dass uns das gelingen wird", sagte Scholz in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem slowenischen Ministerpräsidenten Golob.

Scholz betonte zudem, es sei angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wichtig, dass Deutschland "alles dafür tun" müsse, um die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu reduzieren.

Daher müsse man die Energieinfrastruktur aufbauen, um Öl und Gas aus anderen Quellen beziehen zu können. Gleichzeitig müsse man den Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen vorantreiben, damit man sich selbst versorgen könne mit Ökostrom. Hier sieht er Deutschland in enger Partnerschaft mit Slowenien.

Energiekrise wichtigstes Thema

Golob erklärte, dass die Energiekrise aktuell das wichtigste Thema in Europa sei. "Gemeinsam sind wir uns einig, dass für die Suche nach geeigneten Lösungen gerade die EU die richtige Plattform ist. Kein Land, auch wenn es so stark ist wie Deutschland, kann allein gleich gut auf Herausforderungen reagieren, wie es die Gemeinschaft tun kann", so Golob. "Für kleine Länder, wie es Slowenien ist, gilt das umso mehr."

