Scholz distanziert sich von Merkel - Kritik an Impfstoffbestellung

MÜNCHEN (Dow Jones)-- Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich erneut von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Thema Impfstoffbestellung durch die EU distanziert. "Ja, man hätte mehr bestellen müssen", sagte der Bundesfinanzminister zu Focus Online. "Es war wichtig, dass ich und die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen Anfang des Jahres gesagt haben: Da ist ein Problem. Das muss geklärt werden." Es sei wichtig, "Transparenz herzustellen". Dies sei geschehen.

Damit grenzt sich Scholz von Merkel ab, die zuletzt betont hatte, dass bei der Impfstoffbestellung "im Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen" sei. Ihr Vizekanzler Scholz will nun nach vorne blicken. Er wolle die Lieferkette, Schnelltests und das Impfen in den Blick nehmen, bekräftigte er im Gespräch mit Focus Online: "Wir müssen uns nun um das kümmern, was wichtig ist."

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2021 14:55 ET (19:55 GMT)