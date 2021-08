Scholz dringt auf schnelle Unterstützung afghanischer Nachbarländer

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine schnelle Unterstützung der Nachbarländer Afghanistans gefordert, um einer Flüchtlingswelle bereits dort zu begegnen. "Wir haben jetzt viele Aufgaben, die über das, was aktuell zu tun ist, hinausgehen", sagte der Bundesfinanzminister bei der Veranstaltung "Berliner Reden" von Allianz Kulturstiftung und Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Scholz mahnte an, "dass wir in dieser Lage klüger handeln als schon in früheren Situationen".

Man müsse deutlich machen, "dass es jetzt unsere Aufgabe ist, die Nachbarländer, in denen viele Schutz gefunden haben, zu unterstützen, sie nicht alleine zu lassen bei der Entwicklung von Integrationsperspektiven". Dies betreffe etwa Pakistan, den Iran, Irak und die Türkei. Dorthin würden sehr viele Menschen fliehen. "Es muss ganz konkret sofort Angebote geben", verlangte Scholz. Wichtig sei, "dass das schnell geschieht", betonte er. Es sei eine Aufgabe, die die Nato und die EU gemeinsam verfolgen müssten.

August 16, 2021 09:56 ET (13:56 GMT)