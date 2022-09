Scholz dringt bei Telefonat mit Putin auf vollständigen Rückzug aus Ukraine

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Telefonat zu einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine aufgefordert. Scholz drängte laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit in dem 90-minütigen Gespräch "angesichts der Ernsthaftigkeit der militärischen Lage und der Konsequenzen des Krieges in der Ukraine gegenüber dem russischen Präsidenten darauf, dass es so schnell wie möglich zu einer diplomatischen Lösung komme, die auf einem Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen und Achtung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine basiert".

Der Bundeskanzler habe betont, "dass etwaige weitere russische Annexionsschritte nicht unbeantwortet blieben und keinesfalls anerkannt würden", erklärte Hebestreit in einer Mitteilung. Mit Blick auf die Lage am Atomkraftwerk Saporischschja habe Scholz die Notwendigkeit betont, die Sicherheit des Atomkraftwerks zu gewährleisten. "Der Bundeskanzler forderte in diesem Zusammenhang, jegliche Eskalationsschritte zu vermeiden und die im Bericht der Internationalen Atomenergieagentur empfohlenen Maßnahmen umgehend umzusetzen", erklärte Hebestreit.

Scholz und Putin sprachen nach seinen Angaben zudem über die globale Lebensmittellage, die infolge des russischen Angriffskrieges besonders angespannt sei. Der Kanzler habe die wichtige Rolle des Getreideabkommens unter der Ägide der Vereinten Nationen hervorgehoben und an den russischen Präsidenten appelliert, das Abkommen nicht zu diskreditieren und weiter vollständig umzusetzen. Scholz und Putin hätten vereinbart, weiterhin in Kontakt zu bleiben.

