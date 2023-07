Scholz erwartet Ende des AfD-Höhenfluges spätestens 2025

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet nicht mit einem dauerhaften Höhenflug der AfD. Er sei zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht anders abschneiden werde als bei der letzten Bundestagswahl 2021, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin.

Damals hatte die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestufte Partei 10,3 Prozent erzielt. Laut dem neuen ZDF-Politbarometer steht sie allerdings jetzt bei 20 Prozent und liegt damit drei Prozentpunkte vor der Kanzlerpartei SPD. In Ostdeutschland gilt die AfD laut Umfragen derzeit in vielen Ländern sogar als stärkste politische Kraft.

Der Kanzler verwies darauf, dass rechtspopulistische Parteien nicht nur in Deutschland Aufschwung hätten, sondern in vielen nordwesteuropäischen Ländern, in denen es den meisten Menschen eigentlich gutgehe. Allerdings fehle auch dort etlichen Menschen das Vertrauen, dass die Zukunft auch für sie Verbesserungen bringe. Zudem sei die Frage des Zusammenhalts auch eine Respekt-Frage, sagte er vor allem mit Blick auf nicht-akademische Berufe. "Das Dritte, was wir brauchen, ist Gelassenheit im Umgang miteinander", betonte der Kanzler und verwies darauf, dass Menschen unterschiedlich seien und diese Vielfalt akzeptieren sollten. "Für mich heißt das, dass man Politik machen muss, bei der die Bürgerinnen und Bürger für sich genügend Gründe haben, an eine gute Zukunft zu glauben", sagte der SPD-Politiker.

Auf die Frage nach die Verantwortlichen für die Umfragen-Stärke der AfD wich Scholz aus. Er wolle nicht mit dem Finger auf Andere zeigen. Die Union hatte die Ampel-Regierung für den AfD-Aufschwung verantwortlich gemacht. Die Spitzen von SPD und Grünen wiederum räumten zwar Verunsicherung durch den Streit um das Heizungsgesetz in der Ampel-Koalition ein, warfen der Union aber ihrerseits vor, einen Kulturkampf etwa um das Gendern begonnen zu haben, der nur der AfD nutze.

