Scholz erwartet nach kurzer Übergangsphase genügend Corona-Tests

BERLIN (Dow Jones)--Nach den Bund-Länder-Beschlüssen hat sich Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) zuversichtlich gezeigt, dass zeitnah ausreichend Corona-Tests zur Verfügung stehen. "Es gibt sehr viele Testangebote, die beschaffft werden können", sagte er im ARD-Morgenmagazin. "Deshalb gehe ich davon aus, dass mit einer kurzen Übergangsphase...überall genügend bestellte Tests zur Verfügung stehen und diese Testzentren, die dann eingerichtet werden, auch mit diesen Tests arbeiten können."

Mit einer umfassenden Teststrategie, aber auch den zunehmenden Impfungen sei es möglich, sich mehr Spielraum für Öffnungen zu erarbeiten. Über die beschlossenen Lockerungsschritte zeigte sich der Finanzminister "sehr zufrieden". Sie seien "mit der notwendigen Sorgfalt" festgelegt worden.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) verwies darauf, dass es in der Öffnungsstrategie auch eine Notbremse gebe. "Wenn die Inzidenzen in einem Land wieder über 100 gehen, muss man in den Lockdown zurück." Auch er verteidigte die Beschlüsse als richtig, da es nicht möglich sei, eine Gesellschaft auch nach vier Monaten "weiter im Winterschlaf" zu halten.

Mit Blick auf die Tests ergänzte er, diese lägen bei den Herstellern "in dreistelligen Millionenanzahlen auf Halde". Diese könne jeder Bürger machen. "Die sind verfügbar, da habe ich keinen Zweifel", sagte er. Allerdings seien die bereits seit Oktober verfügbaren Schnelltests, die weit hinten im Rachenraum durchgeführt werden müssten, unangenehmer. In den kommenden Wochen würden angenehmere Eigentests, die weiter vorn in der Nase, im Rachenraum oder als Lutschtests durchgeführt werden könnten, die anderen "schrittweise" ablösen. Neben der neu zugelassenen Eigentests gebe es auch weitere Apps, die die Kontaktnachverfolgung schneller machten.

Kritik übte Grünen-Chef Robert Habeck. Zu Beginn einer dritten Welle werde über Öffnung statt über Impfen und Testung geredet, sagte er im Deutschlandfunk. "Ich glaube die Bundesregierung will es allen recht machen. Deswegen versteckt sie sich und verheddert sich in Bürokratie", so Habeck. "Statt einfach die Tests zu bestellen, gründet sie einen Kreis aus sieben Ministerien in einer Doppelspitze aus Verkehrsministerium und Gesundheitsministerium." Dies seien sicherlich zwei Häuser, die nicht als Leistungsträger der Regierung gelten würden.

