Scholz: Es wird keine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters geben

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zugesagt, dass das Renteneintrittsalter bei 67 Jahre und das Rentenniveau stabil bleiben wird. Besonders aus der Wirtschaft hat es Forderungen gegeben, den Rentenbeginn auf 70 Jahre zu verschieben.

"Es wird und soll keine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters geben. Das wäre unverantwortlich", sagt Scholz im Bundestag. Es wäre auch falsch, wenn man die Stabilität des Rentenniveaus infrage stellen würde.

"Die Regierung hat sich deshalb vorgenommen, dass wir ein stabiles Rentenniveau auch für die Zukunft garantieren. Das werden wir auch weiter tun", so Scholz.

Der Bundeskanzler verteidigte zudem die Einführung der abschlagsfreien Rente für besonders langjährige Versicherte. "Wenn jemand, der ganz lange sehr fleißig war, etwas früher als andere in Rente gehen kann, ohne Abschläge befürchten zu müssen, dann kann man das noch so viel kritisieren. Es ist ein Stück der Gerechtigkeit", so Scholz.

Aktuell steigt das Renteneintrittsalter schrittweise, und für Jahrgänge ab 1964 beträgt es 67 Jahre. Arbeitnehmer, die mindestens 45 Jahre in die staatliche Rentenversicherung gezahlt haben, können bereits frühestens mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen, allerdings steigt auch hier das Eintrittsalter schrittweise an und erreicht ab den Jahrgängen 1964 65 Jahre.

