Scholz: Firmen werden für Energie entsprechend ihrer Verträge zahlen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt eine Zahlung russischer Energielieferungen in Rubel, wie vom russischen Präsidenten Wladimir Putin gefordert, ab. Die Unternehmen würden entsprechend ihrer Verträge zahlen. "Die Verträge, die wir kennen, sind alle auf Euro überwiegend ausgerichtet. Und die Unternehmen werden entsprechen ihrer Verträge zahlen", sagte Scholz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. "Wir haben jetzt eine Situation, in der ganz einfach Verträge erfüllt werden müssen."

Zuvor hatten auch die Energieminister der Gruppe der sieben führenden demokratischen Industrienationen (G7) abgelehnt, dass Rechnungen für russische Energielieferungen künftig nur noch in Rubel beglichen werden sollen. Scholz betonte, Deutschland müsse seine Abhängigkeit von russischem Gas, Öl und Kohle so schnell es geht verringern. "Mit Hochdruck sind wir dabei, unsere Lieferquellen für Energie zu diversifizieren", so Scholz. Die aktuelle Krise zeigt, wie wichtig und richtig es sei, die Energiewende energisch voranzutreiben. "Mit dem Ausbau der Erneuerbaren schützen wir das Klima und wir schützen uns. Unser Ziel der Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 ist wichtiger denn je", sagte Scholz.

March 28, 2022 09:57 ET (13:57 GMT)