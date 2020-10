Scholz fordert entschlossene Maßnahmen gegen die Corona-Krise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat vor der am Mittwoch geplanten Videokonferenz von Bund und Ländern zur Corona-Krise entschlossene und möglichst einheitliche Maßnahmen angemahnt, um die sich verschärfende Corona-Krise einzudämmen. "Der dramatische Anstieg der Infektionszahlen ist sehr besorgniserregend", erklärte der Vizekanzler über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Jetzt sind schnelle und entschlossene Schritte nötig, um diese neue Infektionswelle zu brechen."

Die zusätzlichen Maßnahmen sollten "zielgerichtet, zeitlich befristet und fokussiert" sein, verlangte Scholz. Sie sollten zudem deutschlandweit möglichst einheitlich getroffen werden und allgemein verständlich sein. "Unser Land ist bislang ganz gut durch die Corona-Pandemie gekommen, in diesen Wochen entscheidet sich, ob das so bleibt", erklärte der SPD-Politiker.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zeigte sich seinerseits besorgt über die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie und deren wirtschaftliche Folgen. "Wir werden erleben, dass diese Pandemie die Resilienzkräfte unserer Wirtschaft vor große Herausforderungen stellt", sagte er bei einer Veranstaltung. Die Zahl der Neuinfektionen steige jeden Tag um 70 oder 75 Prozent im Vergleich zur Woche davor. "Wir werden wahrscheinlich schon Ende dieser Woche 20.000 Neuinfektionen am Tag haben", erklärte der Wirtschaftsminister.

Die Bundesregierung hatte am Montag bekanntgegeben, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten wird. Eine Videokonferenz ist für 13.00 Uhr geplant. Ursprünglich war die Schalte für Freitag vorgesehen. Medien zufolge soll bei der Konferenz über strengere Maßnahmen gesprochen werden. Im Gespräch ist ein "Teil-Lockdown", um die Welle an Neuinfektionen aufzuhalten.

