Scholz fordert schnelleren Ausbau der Stromnetze

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat beim Besuch eines Windparks einen beschleunigten Ausbau der Stromleitungen in den Süden Deutschlands gefordert. "Es ist ganz wichtig, dass der Leitungsausbau jetzt mit dem Tempo vorankommt, das für unser Industrieland so wichtig ist", sagte Scholz in Simmerath bei Aachen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse "mit noch viel mehr Tempo als in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten" vorangetrieben werden. Die Zahl der Genehmigungen für Windkraftanlagen habe in ganz Deutschland zuletzt oberhalb der als Ziel gesetzten Größenordnung gelegen.

"Nun dürfen wir nur nicht nachlassen, wir müssen weitermachen", betonte Scholz. "Das gilt genauso für die Solarenergie, und das gilt selbstverständlich auch für den Netzausbau. Wäre es so, dass wir die so lange geplanten, großen Übertragungsnetze aus dem Norden und aus dem Osten Deutschlands schon in den Südwesten verlegt hätten, dann würden wir heute schon erheblich geringere Strompreise haben", gab der Kanzler zu bedenken.

Ihn bedrücke, dass die Hauptprofiteure des Netzausbaus im Süden der Republik und in den industriellen Ballungszentren "nicht alle an einem Strang gezogen haben, als es um das Tempo ging beim Ausbau der Stromleitungen", sagte Scholz. Um 2030 und damit bereits "in wenigen Jahren" das Ziel von 80 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien zu erreichen, müssten entsprechend viele Anlagen errichtet werden. "Es ist klar, dass insbesondere in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg noch einmal viel mehr Genehmigungen und Tempo notwendig sind", hob der Bundeskanzler hervor.

