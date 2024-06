Scholz freut sich bei britischen Wahlen auf einen Sieg des Labour-Chefs

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich vor der britischen Parlamentswahl erfreut gezeigt über die guten Umfragewerte für die Labour Partei und deren wahrscheinlichen Wahlsieg. Scholz sagte, er habe Labour-Parteichef Keir Starmer oft gesprochen und getroffen. "Ich denke, er ist ein sehr pragmatischer sozialdemokratischer Politiker. Es sieht wirklich gut aus für die dortigen Wahlen", sagte Scholz während einer auf englischer Sprache gehaltenen Diskussionsrunde des Progressiven Zentrums in Berlin. "Das ist nach so einer langen Zeit etwas, auf das ich mich als Sozialdemokrat freue."

Einen öffentlichen Ratschlag wolle er Starmer allerdings in dieser Runde nicht erteilen. Die Tories des regierenden Premierministers Rishi Sunak liegen in Umfragen für die Unterhauswahlen am 4. Juli mit weitem Abstand hinter der Labour-Partei. Bei einem Sieg würde Starmer der erste Labour-Regierungschef seit dem Jahr 2010 werden. In der Diskussionsrunde in Berlin betonte Scholz außerdem die Wichtigkeit, den Menschen Sicherheit in den aktuell unruhigen Zeiten mit der anstehenden Transformation und den globalen Konflikten zu geben. In dem Zusammenhang seien auch faire Löhne wichtig.

Auf eine Bemerkung, dass das Thema Sicherheit für Menschen unterschiedliche Dinge bedeuten würde, denn Sicherheit sei für ein Sohn des Milliardärs Elon Musk etwas komplett anderes als für einen prekär beschäftigten Menschen mit niedrigem Einkommen, machte Scholz deutlich, dass er hier in Deutschland den richtigen Ansatz für dieses Bedürfnis sehe.

Man könne Elon Musks Sohn sagen, "dass er ein besseres Leben in Deutschland haben könnte also wo er lebt, denn er müsste nicht in einer bewachten Wohnanlage leben", sagte Scholz.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2024 10:39 ET (14:39 GMT)