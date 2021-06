Scholz gibt Rentengarantie für die nächsten Jahrzehnte

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat den Wählern eine weitreichende Rentengarantie gegeben, wenn sie ihn im September zum Nachfolger von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wählen sollten. Scholz sagte am Sonntagabend in der Politik-Talkshow "Die richtigen Fragen": "Ich stehe für ein stabiles Rentenniveau. Das heißt: Das heutige Rentenniveau wollen wir auch in den nächsten Jahrzehnten garantieren." Dies sei sein politisches Projekt, das er durchsetzen werde als Kanzler. Ein 17-Jähriger, der jetzt ins Berufsleben einsteige und 50 Jahre Beiträge zahle, müsse wissen, dass das funktioniert.

Die wichtigste Aufgabe dabei sei, dass viele Bürger gute Beschäftigung hätten und dass im unteren Lohnbereich besser bezahlt werde. Scholz verwies dabei auf die Forderung der SPD nach einem Mindestlohn von 12 Euro je Stunde. Nur so könne man im Alter ohne Grundsicherung zurechtkommen.

Scholz hat für die SPD zudem als Wahlziel vorgegeben, ein Ergebnis von deutlich oberhalb von 20 Prozent zu bekommen. Die Umfragen für ihn als Person seien "ziemlich gut". Das sei eine gute Grundlage dafür, "dass das Ergebnis der SPD besser werden kann".

In der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa landet die SPD bei 16 Prozent, die Union bekommt 28 Prozent und die Grünen 20 Prozent.

