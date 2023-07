Scholz: "Großer Einklang" zwischen Unternehmensplänen und China-Strategie

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet, dass deutsche Unternehmen zunehmend Investitionen in andere asiatische Länder als China tätigen und sieht bereits eine große Übereinstimmung der Unternehmenspläne mit der neuen China-Strategie der Bundesregierung. "Die Unternehmen in Deutschland handeln ja längst im Einklang mit dem, was wir jetzt auch hier geschrieben haben", sagte Scholz bei seiner Sommerpressekonferenz in Berlin. Nach seinem Eindruck würden viele Unternehmen "weiter kräftig" in China investieren und dorthin exportieren sowie Waren und Dienstleistungen aus dem Land beziehen, "aber gleichzeitig im Sinne dessen, was wir De-Risking nennen, die Möglichkeiten nutzen, die sich ihnen ergeben, auch anderswo Direktinvestitionen zu tätigen, auch in anderen asiatischen Ländern zum Beispiel".

Die Unternehmen würden anderswo Lieferketten aufbauen und etwa Maschinen aus Deutschland in andere Länder exportieren, erwartete Scholz. "Insofern sehe ich eher einen großen Einklang zwischen den auch veränderten Investitionsstrategien der Unternehmen und dem, was wir als Regierung aufgeschrieben haben", betonte der Kanzler. Mit Blick auf Regeln der Investitionskontrolle betonte Scholz, es gehe nicht darum, "jetzt alle Investitionen, die im Ausland getätigt werden, einer staatlichen Kontrolle zu unterwerfen". Man wolle jedoch "genau hingucken", wenn es um Fragen gehe, die für militärische Sicherheit und für Sicherheit insgesamt von Bedeutung seien.

In der am Vortag vom Kabinett beschlossenen China-Strategie betont die Regierung, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen blieben "ein wichtiger Bestandteil der bilateralen Zusammenarbeit mit China". Es sei "nicht unsere Intention, den wirtschaftlichen Fortschritt und die wirtschaftliche Entwicklung Chinas zu behindern", betont die Regierung darin. "Dennoch ist eine Minderung von Risiken (De-Risking) dringend geboten; eine Entkopplung unserer Volkswirtschaften (De-Coupling) lehnen wir hingegen ab." Laut Wirtschaftsministerium sind in dem Kontext die Arbeiten an einer Reform des Investitionsprüfrechts bereits weit fortgeschritten. "Dieses Invesitionsprüfrecht wird natürlich die Konzepte und Abstraktionen der China-Strategie verwenden", so ein Sprecher.

