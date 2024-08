Scholz: Habe mich noch nicht ganz an die Ampel gewöhnt

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eingeräumt, mit der Ampel und ihrer komplizierten Koalitionsdynamik zu fremdeln. SPD, Grüne und FDP hätten diese Koalition zustande gebracht, wie Scholz im Spiegel sagte. Das sei mühselig gewesen und sei mühselig geblieben. "Es mag ein Stück neue Realität sein, an das auch ich mich noch nicht ganz gewöhnt habe. Da geht es mir nicht viel anders als den Bürgerinnen und Bürgern", sagte Scholz.

Er räumte zudem Schwierigkeiten der Ampel ein. "Ich will hier gar nichts schönreden - da war nicht alles ein Ruhmesblatt", sagte er dem Magazin. "Aber: Union, Grüne und FDP sind 2017 schon beim Versuch gescheitert, eine Jamaika-Koalition zu bilden."

Koalitionen würden auf absehbare Zeit kompliziert bleiben, unabhängig von der Ampel. "Aufgrund der Veränderungen in unserer Gesellschaft und in der politischen Landschaft werden künftig Parteien miteinander eine Koalition bilden, die nicht schon immer davon geträumt haben, miteinander zu regieren", sagte Scholz. "Die Zeiten, in der eine große mit einer kleinen Partei regiert, scheinen erst mal vorbei."

August 30, 2024