Scholz, Habeck und Lindner bei Tagung des Stadtwerkeverbands VKU

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Bundesminister werden am Dienstag bei einer Tagung des Stadtwerkeverbands VKU in Berlin erwartet. Als Redner angekündigt sind kurz nach der Kabinettsklausur in Meseberg unter anderem Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne).

Die Spitze des Verbands kommunaler Unternehmen hatte zum Auftakt der Tagung mehr Tempo bei der Energiewende verlangt, also dem Abschied fossiler Energien und dem Ausbau des Ökostroms aus Wind und Sonne. Zudem brauche die Branche mehr Planungs- und Investitionssicherheit beim Ausbau gesicherter Kapazitäten. Dabei geht es zum Beispiel um neue Gaskraftwerke, die später auf Wasserstoff umgestellt werden sollen. Habeck hatte eine "Kraftwerksstrategie" angekündigt./hoe/DP/stw