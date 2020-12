Scholz: Haben mit Budget die Kraft, das 2021 Erforderliche zu tun

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat bei der Schlussberatung des Budgets für 2021 die im kommenden Jahr geplante hohe Neuverschuldung von fast 180 Milliarden Euro verteidigt, die der Bund angesichts der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen Finanzhilfen eingehen will. Nötig sei "Vertrauen in unsere gemeinschaftliche Kraft", um durch die Krise zu kommen, und das symbolisiere der Haushalt. "Er zeigt, dieses ist ein Land, das stark genug ist, auch eine solche Herausforderung zu bewältigen", sagte Scholz. Mit dem Haushalt werde das Signal ausgesandt: "Wir haben die Kraft, das, was im nächsten Jahr erforderlich ist, auch zu tun."

180 Milliarden zusätzliche Kreditaufnahme sei "sehr, sehr viel Geld", aber auch ein Symbol dafür, dass man auf die Gemeinschaft vertrauen könne. "Wir werden noch vor großen Herausforderungen stehen, wir werden noch manche schwierige Entscheidung treffen müssen", konstatierte der Vizekanzler. Aber der Haushalt lege die Grundlage dafür, "dass jeder darauf vertrauen kann, dass wir die notwendigen wirtschaftlichen und sozialen Hilfen bereitstellen können". Scholz mahnte, es müsse aber "fair und gerecht" zugehen - auch später beim Wiederaufbau und der Bewältigung von Zukunftsaufgaben wie der Klimawende.

Nach dem Budgetentwurf, den das Parlament noch am Mittag beschließen will, plant der Bund für das kommende Jahr eine Neuverschuldung von 179,82 Milliarden Euro. Damit wird wie schon 2020 die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldengrenze massiv überschritten. Das Parlament hatte deshalb bereits am Dienstag grünes Licht für eine erneute Ausnahme von der Schuldenregel gegeben.

Expansive Finanzpolitik nur als Ausnahme

Der CDU-Abgeordnete Andre Berghegger forderte aber in der Schlussdebatte eine "schnellstmögliche" Rückkehr zur Schuldenbremse danach. "Diese expansive Finanzpolitik kann nur eine Ausnahme sein", betonte er. Die Coronavirus-Pandemie sei "der Grund, aber auch die Grenze" für diese Politik. Oppositionspolitiker hatten zuvor ihrerseits Kritik an der Schuldenbremse geübt. Die Linke forderte deren Abschaffung, und die Grünen verlangten eine Reform des Regelwerkes.

Auf die Budgetdaten hatte sich der Bundestags-Haushaltsausschuss in seiner sogenannten Bereinigungssitzung Ende November angesichts der sich zuspitzenden Entwicklung der Pandemie geeinigt. Scholz' ursprünglicher Etatentwurf hatte lediglich 96,2 Milliarden Euro an neuen Schulden vorgesehen, nach 218,5 Milliarden 2020. Der Finanzminister hat aber schon betont, dass für 2020 nicht alle eingeräumten Mittel ausgegeben würden. Der Budgetplan für 2021 sieht Ausgaben von 498,62 Milliarden Euro vor.

Unter anderem werden demnach die Mittel für Corona-Unternehmenshilfen um 37,5 Milliarden auf 39,5 Milliarden Euro und Gelder für eine Corona-Vorsorge als globale Mehrausgabe um 30 Milliarden auf 35 Milliarden Euro erhöht. Die Investitionen erhöhen sich auf 61,85 Milliarden von geplanten 55,17 Milliarden Euro. Für die Steuereinnahmen wird nun mit 292,79 Milliarden gerechnet - 824 Millionen mehr als zuvor erwartet.

