Scholz: Haben wohl durchdachten Vorschlag für Lufthansa

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen -- Wirecard: Bankguthaben bestehen "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit" nicht -- Deutsche Wohnen ab heute im DAX -- Lufthansa, Fraport im Fokus

freenet-Chef rechtfertigt Dividendenstreichung. American Airlines will sich angeblich Milliarden am Kapitalmarkt beschaffen. Streit um Apples App-Store-Regeln vor Entwicklerkonferenz WWDC. Sieg in Leipzig: BVB dank Haaland-Doppelpack Vize-Meister. Renault muss für Milliardenkredit Gegenleistungen erfüllen. RTL steigt nach 30 Jahren aus der Formel 1 aus.