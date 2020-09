Scholz hält Schulden für tragbar - Corona-Hilfen sollen in Verlängerung gehen

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz hält trotz riesiger Lücken im Haushalt die Schuldenlast für tragbar.

Deutschland werde nach der Coronavirus-Krise eine niedrigere Verschuldung haben als viele andere Staaten vor Ausbruch der Pandemie, sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Dienstag in Berlin. Die Schuldenquote im Verhältnis zur Wirtschaftskraft sei in der Finanzkrise 2009 auf über 80 Prozent gestiegen, dieses Mal würden es vermutlich 75 bis 76 Prozent sein. "Das ist ein gutes Zeichen."

Der Bundestag berät diese Woche über den Haushaltsentwurf der großen Koalition für 2021. Dieser sieht eine Neuverschuldung von gut 96 Milliarden Euro vor - die zweithöchste nach dem Rekord von 2020. "Das ist sehr, sehr viel Geld", sagte Scholz. Die Hilfsmaßnahmen zur Stützung der Wirtschaft dürften aber nicht abrupt enden. Als Beispiel nannte er die gerade verlängerte Möglichkeit für Kurzarbeit. "Nicht-Handeln wäre viel teurer." Die Regierung könne dank solider Haushaltsführung seit 2014 nun mit voller Kraft in der Krise gegenhalten - und müsse dies auch tun.

Das Bruttoinlandsprodukt wird Scholz zufolge dieses Jahr um 5,8 Prozent einbrechen - in etwa so stark wie in der Finanzkrise. In der Finanzplanung von 2021 bis 2024 seien Investitionen in Höhe von 199,2 Milliarden Euro vorgesehen - erheblich mehr als in früheren Zeiten. Das werde auch private Investitionen auslösen und für zusätzliches Wachstum sorgen, so Scholz.