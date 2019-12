Scholz hofft auf schnellen Beschluss zur Finanztransaktionsteuer

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) strebt einen schnellen Abschluss des europäischen Gesetzgebungsverfahrens zur Finanztransaktionsteuer an, für das er seinen Amtskollegen am Vortag nach Angaben seines Ministeriums "einen finalen Vorschlag für einen Richtlinientext" vorgelegt hat. "Wir sind bei der Finanztransaktionsteuer in den letzten Wochen gut vorangekommen", erklärte Scholz auf der Internetseite des Finanzministeriums. "Jetzt können wir den Sack bald zumachen."

Scholz werbe bei den übrigen neun Ländern, die das Projekt im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit vorantreiben, "um abschließende Zustimmung, um das formelle Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene einleiten und rasch abschließen zu können", erklärte das Ministerium. Neben Deutschland beteiligen sich Österreich, Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal, Slowakei, Slowenien und Spanien an dem Vorhaben.

Damit will Scholz laut den Angaben die Voraussetzungen für die Finanzierung der Grundrente schaffen. Mit dem Vorschlag solle gewährleistet werden, dass die Finanztransaktionsteuer "rechtzeitig in Kraft treten kann, um mit deren Einnahmen die neue Grundrente zu finanzieren". Das Gesamtaufkommen aus der Steuer in Deutschland einschließlich der ertragsteuerlichen Auswirkungen wird vom Finanzministerium auf eine Größenordnung von anfänglich rund 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Ein erheblicher Teil davon werde für die Finanzierung der Grundrente verwendet werden.

Vorgesehen ist, dass die Käufer von Aktien großer Unternehmen eine Steuer von 0,2 Prozent des Geschäftswerts zahlen. Besteuert werden soll laut Finanzministerium der Aktienerwerb von gelisteten Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Inland haben sowie im Inland und im Ausland ausgegebene Hinterlegungsscheine, die mit Aktien dieser Unternehmen unterlegt sind. Dabei sollen nur Aktien von solchen Unternehmen einbezogen werden, deren Marktkapitalisierung über 1 Milliarde Euro liegt. In Deutschland sind dies laut Ministerium 145 Unternehmen, in allen zehn Ländern über 500.

Es soll aber auch "eine Reihe gut begründeter Ausnahmen" von der Besteuerung geben. So soll durch die Herausnahme von Erstemissionen sichergestellt werden, dass die Kapitalbeschaffung deutscher Unternehmen nicht beeinträchtigt wird, und es soll auch eine Ausnahme für Geschäfte geben, die der Marktpflege dienen. In einem Brief an seine Amtskollegen schlägt Scholz auch eine Ausnahmeregelung für Pensionsfonds vor. "Wir sind jetzt erstmals seit 2011 in einer Position, dass wir eine Vereinbarung in der verstärkten Zusammenarbeit erreichen können", schrieb er darin weiter.

