Scholz hofft auf zügige Verständigung im Bahn-Tarifstreit

COTTBUS (dpa-AFX) - Kanzler Olaf Scholz hofft auf ein baldiges Ende des Tarifstreits zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn. Zugfahren sei "im Augenblick ja ein spannendes Abenteuer", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei der Eröffnung eines Bahnwerks für ICE-Züge in Cottbus. "Viele Grüße an diejenigen, die jetzt hier streiken. Ich hoffe, dass es da bald zu einer Verständigung kommt, so dass wir uns auf die Bahn verlassen können." Der Zugverkehr ist wegen des Streiks stark beeinträchtigt. Der Ausstand dauert noch bis Freitag um 18.00 Uhr. Weitere Aktionen könnten bald folgen.

Der Kanzler verwies auch auf Investitionen in das Schienennetz. "Über Pünktlichkeit und Bahn wird ja auch viel diskutiert", sagte er. "Zu lang wurde die Infrastruktur auf Verschleiß gefahren." Deshalb wolle die Bundesregierung die Gleise und Signalanlagen Schritt für Schritt erneuern. "Dafür stärken wir die Deutsche Bahn mit Eigenkapitalerhöhungen von 20 Milliarden Euro bis 2029." Er räumte ein: "Da müssen auch mal Strecken gesperrt werden."/vr/DP/jha