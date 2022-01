Scholz: Infektionszahlen werden steigen, brauchen Impfpflicht

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Deutschland auf steigende Infektionszahlen eingestimmt. Er sagte im Bundestag, dass man ein Infektionsgeschehen wie in anderen Ländern sehen werde, wo die Corona-Fälle jüngst noch rasanter angestiegen sind als in Deutschland. Er appellierte zudem an die Bevölkerung, sich gegen das Coronavirus zu impfen, um sich selbst, aber auch andere zu schützen.

"Ich halte sie für notwendig und werde mich aktiv für sie einsetzen", sagte er in seiner ersten Regierungsbefragung seit Amtsantritt im Bundestag mit Blick auf die allgemeine Impfpflicht. "Es gibt keine Entscheidung, die man nur für sich alleine trifft. Deshalb ist die Impfpflicht auch richtig."

Wer sich nicht impfen lasse, treffe damit eine Entscheidung für 80 Millionen Menschen in Deutschland. Denn damit würde man beispielsweise auch Krankenhäuser finanzieren müssen, um Betten für Corona-Kranke freizuhalten. Scholz plädierte für eine Impfpflicht für alle Erwachsenen in Deutschland.

Ende Januar soll es im Bundestag eine Orientierungsdebatte zur Impfpflicht geben. Anschließend sollen Gesetzesentwürfe erarbeitet werden. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, geht davon aus, dass die Bundestagsabstimmung im März stattfinden wird.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hatte zuvor vorgeschlagen, man könne die allgemeine Impfpflicht zunächst nur für ein Jahr begrenzen.

