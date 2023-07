Scholz: Irreguläre Migration nach Deutschland begrenzen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will Bundeskanzler Olaf Scholz zufolge die irreguläre Migration nach Deutschland begrenzen. Das sagte der SPD-Politiker am Freitag in seiner Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Gleichzeitig wolle die Regierung dafür sorgen, dass Deutschlands Volkswirtschaft gut zurechtkomme, sagte er weiter. Im Rahmen der regulären Fachkräfte- und Arbeitskräftezuwanderung in den nächsten Jahren sollten all die "Babyboomer", die in Rente gingen, ersetzen werden können, so Scholz./mfi/DP/ngu