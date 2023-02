Scholz: Kampfjet-Debatte 'macht keinen Sinn'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine ist für Bundeskanzler Olaf Scholz weiter kein Thema. "Die Debatte macht keinen Sinn", sagte Scholz am Donnerstag in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Es müsse jetzt sichergestellt werden, dass sich die Ukraine gegen den russischen Angriff wehren könne. "Dazu leisten genau die Waffen, die wir zur Verfügung stellen, den notwendigen Beitrag." Die Ukraine fordert seit längerem von den westlichen Verbündeten die Lieferung von Kampfjets. Mehrere Nato-Staaten haben sich dafür offen gezeigt. Scholz hatte die Debatte darüber bereits zuvor kritisiert./mfi/DP/he