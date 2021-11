Scholz: Keine unüberwindbaren Probleme bei Koalitionsverhandlungen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sieht keine "unüberwindbaren Probleme" bei den Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP. Scholz sagte am Donnerstag in Berlin, er habe schon ganz andere Situationen erlebt. "Man darf den Tag nicht vor dem Abend loben, aber der Tag ist ganz gut." Alles, was noch zu diskutieren sei, seien Dinge, die nicht so zahlreich seien, dass er diese für unüberwindbar große Probleme halte. Knapp drei Wochen nach Beginn der Verhandlungen über eine Ampel-Koalition hatten die Arbeitsgruppen am Mittwochabend erste Ergebnisse vorgelegt und an die Generalsekretäre der Parteien übermittelt. Die verbliebenen Streitpunkte sollen in Spitzenrunden geklärt werden. Das erste Treffen der Hauptverhandlungsgruppe findet am kommenden Montag statt, wie SPD, FDP und Grüne mitteilten./tam/DP/zb