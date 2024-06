Scholz: Kommen in Sachen Elementarschadenversicherung voran

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor dem Hintergrund des Hochwassers in Süddeutschland Fortschritte für eine Versicherung gegen Elementarschäden festgestellt. "In Sachen Elementarschadenversicherung kommen wir voran", sagte Scholz in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Eigentümer von Häusern und Wohnungen müssen sich gegen Elementarschäden versichern können." Das Ausmaß der Schäden werde groß sein. Das gelte auch für die Überschwemmungen der vergangenen Monate im Saarland und in Rheinland-Pfalz, in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt. "Wir werden diese Schäden - wie bei früheren Hochwassern auch - gemeinsam mit den Ländern bewerten und Hilfe organisieren", sagte er.

Wenn solche extremen Wetterereignisse häufiger passierten, sei das nicht mehr nur ein Unglück. "Dann ist das ein Ergebnis des Klimawandels. Der menschengemachte Klimawandel ist die größte globale Herausforderung, vor der wir stehen", sagte er. Diese habe für die Bundesregierung höchste Priorität. Scholz forderte mehr Maßnahmen gegen solche Naturkatastrophen. "Wir müssen uns besser vorbereiten auf solche Katastrophen - überall im Land", sagte er. Wichtig sei, dass nun auch überall im Land Flutpolder und Rückhaltebecken entständen - auch wenn das nicht überall beliebt sei.

