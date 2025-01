Scholz kündigt Einsatz deutscher Schiffe zum Schutz der Ostsee an

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine Beteiligung deutscher Schiffe zur stärkeren Überwachung der Ostsee angekündigt. Er sagte am Rande des Ostsee-Gipfel der Nato-Alliierten in Helsinki, dass die Infrastruktur besser gesichert werden müsse und Deutschland sich an dem Einsatz der Nato-Staaten beteiligen werde.

"Es hat Unfälle gegeben, und wir müssen davon ausgehen, dass sie Teil einer hybriden Strategie sind, die europäischen Länder zu bedrohen. Darum ist es wichtig, dass wir uns jetzt hier zusammenfinden, um darüber zu reden, wie wir gemeinsam für mehr Sicherheit im Bereich der Ostsee sorgen können", sagte Scholz laut Mitschrift des Bundespresseamtes. "Selbstverständlich wird das bedeuten, dass wir auch mit deutschen Schiffen für die Sicherheit in der Ostsee Sorge tragen."

Die an die Ostsee grenzenden Nato-Staaten wollen in Helsinki angesichts der jüngsten Beschädigungen von Kabeln und Leitungen in dem Gewässer auch über die kritische Unterwasserinfrastruktur und die russische Schattenflotte sprechen. Mit der russischen Schattenflotte sind Schiffe und Tanker gemeint, die zwar nicht unter russischer Flagge fahren, aber von Moskau zur Umgehung der wegen Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine verhängten Sanktionen benutzt werden.

