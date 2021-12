Scholz kündigt Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen angekündigt. "Es geht darum, die Fundamente für ein neues technologisches Zeitalter zu legen", sagte er am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Bundestag. Konkret kündigte Scholz etwa milliardenschwere Investitionen in neue Wohnungen, Schienenwege, Ladesäulen, Offshore-Windparks, Photovoltaik-Anlagen und Stromnetze an. "Damit die Transformation gelingt, brauchen wir eine moderne Verwaltung, die Wandel vorantreibt, statt ihn zu verzögern", sagte Scholz zudem.

Der Großteil der Investitionen solle privatwirtschaftlich erbracht werden, die Regierung werde aber dafür sorgen, "dass die Rahmenbedingungen stimmen". Hier nannte Scholz etwa Steuererleichterungen für Firmen, die in Klimaschutz und Digitalisierung investieren. Scholz machte aber auch klar: "Nicht alles, was wünschenswert ist, wird sofort machbar sein. Die notwendigen Maßnahmen zur Bewältigung der Transformation können und werden wir aber sicher finanzieren."/tam/DP/zb