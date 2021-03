Scholz legt Plan zur Reform der Unternehmenssteuer vor

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat jetzt den lange erwarteten Referentenentwurf für eine Unternehmenssteuerreform vorgelegt und so eine Vereinbarung der Koalition auf den Weg gebracht. Kern des Gesetzentwurfs zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts sei die in den Koalitionsausschüssen am 8. März und 3. Juni 2020 beschlossene Einführung einer Option zur Körperschaftsteuer, die es Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften ermöglicht, wie eine Kapitalgesellschaft besteuert zu werden, teilte das Finanzministerium mit.

"Die Option zur Körperschaftsteuer stellt einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere der vielen auf internationalen Märkten erfolgreich tätigen Familienunternehmen in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft oder einer offenen Handelsgesellschaft dar", betonte das Ministerium. Mit der Erweiterung des persönlichen Anwendungsbereichs für Umwandlungen im Sinne des Umwandlungssteuergesetzes werde das Umwandlungssteuerrecht weiter globalisiert.

Künftig sollen laut den Angaben neben Verschmelzungen auch Spaltungen und Formwechsel von Körperschaften mit Bezug zu Drittstaaten steuerneutral möglich sein. Dadurch würden die Möglichkeiten für deutsche Unternehmen und ihre ausländischen Tochtergesellschaften "maßgeblich erweitert, betrieblich sinnvolle Umstrukturierungsmaßnahmen steuerneutral durchzuführen".

Wechselkursverluste können künftig abgezogen werden

Im Bereich der körperschaftsteuerlichen Organschaft sollen zudem die Ausgleichsposten für Mehr- und Minderabführungen durch ein einfacheres System, die so genannte Einlagelösung, ersetzt werden. Zudem können nach dem Plan, den das Kabinett am Mittwoch beschließen will, künftig Verluste aus Währungskursschwankungen im Zusammenhang mit Gesellschafterdarlehen als Betriebsausgabe abgezogen werden.

Der Koalitionspartner Union betonte, die Vorlage des Gesetzentwurfs sei auf sein Drängen hin erfolgt. "Nun wird es an uns liegen, die parlamentarischen Beratungen vor Ende der Legislaturperiode zügig abzuschließen, um die Attraktivität des Standorts Deutschlands im internationalen Steuerwettbewerb sicherzustellen", erklärte die finanzpolitische Sprecherin Antje Tillmann (CDU). "Das stärkt insbesondere die deutschen mittelständischen Unternehmen, die überwiegend als Personengesellschaften organisiert sind."

Mit dem Entwurf werde eine der wesentlichen Kernforderungen des Unions-Positionspapiers zur Modernisierung der Unternehmensbesteuerung vom November 2019 aufgegriffen. Leider fehlten in dem Entwurf aber die dringend erforderlichen Verbesserungen bei der Begünstigung nicht entnommener Gewinne, die so genannte Thesaurierungsbegünstigung. "Die geltende Regelung stößt in der praktischen Anwendung leider auf wenig Akzeptanz", monierte Tillmann.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2021 11:54 ET (15:54 GMT)