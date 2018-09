Scholz legt Vorschläge für Kampf gegen Wohnungsnot vor

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat vor dem Wohngipfel am Freitag eine Reihe von Vorschlägen im Kampf gegen die Wohnungsnot auf den Tisch gelegt. So fordert er unter anderem deutlich schnellere Bau- und Planungsverfahren. "Wir sollten unsere Verfahren überdenken und beschleunigen und mehr Personal einstellen. Eine Änderung eines bestehenden Bebauungsplans sollte nicht eine Frage von Jahren sein, sondern von Monaten", schreibt der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt.

Scholz verlangt zudem, bundesweit mehr in Wohnungsbau zu investieren. Als Hamburger Bürgermeister habe er pro Jahr den Bau von mehr als 10.000 neuen Wohnungen genehmigt, je ein Drittel als sozial geförderter Wohnraum, als Mietwohnungen und als Eigentumswohnungen. "Solche Anstrengungen sind jetzt bundesweit nötig", verlangte der Vizekanzler. Nur mehr Wohnungen können aus seiner Sicht das Problem explodierender Mieten beseitigen.

Scholz plädiert zudem für weitere Verbesserungen für Mieter. Ein Verbot, Mietwohnungen in Eigentum umzuwandeln, wäre ein wirksames Mittel, um Mieter zu schützen. Zudem müsse der Missbrauch bei den Eigenbedarfskündigungen eingeschränkt werden, das Wohngeld aufgestockt und der Betrachtungszeitraum beim Mietspiegel für die ortsübliche Vergleichsmiete auf sechs Jahre erhöht werden.

Im Kanzleramt beraten im Laufe des Tages Bundesregierung, Länder und Bauverbände, wie die Wohnungsnot gelindert werden soll. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bekräftigte in der Passauer Neuen Presse das Ziel von 1,5 Millionen neuen Wohnungen. Die Genehmigungsverfahren müssten beschleunigt und die Baumaßnahmen schneller fertig gestellt werden, mahnte er wie Scholz an. Altmaier kündigte an, dass die Standards im Bereich der Energievorschriften fürs Bauen "erst einmal nicht erhöht" würden, "um zusätzliche Bürokratie und Kosten zu vermeiden".

