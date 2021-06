Scholz lehnt Erhöhung des Renteneintrittsalters kategorisch ab

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die jüngsten Vorschläge für eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 68 Jahre kategorisch zurückgewiesen und den Autoren falsche Berechnungen vorgeworfen. "Ich stehe für stabile Renten, ich stehe dafür, dass wir keine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters, des gesetzlichen, diskutieren", sagte Scholz bei einer Konferenz des SPD-Wirtschaftsforums.

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium hatte in einem Gutachten für längeres Arbeiten im Alter bis 68 Jahre und eine Begrenzung der Rentenerhöhungen plädiert. Die Wissenschaftler begründen dies unter anderem mit der bevorstehenden Verrentung geburtenstarker Jahrgänge und einem drohenden "Finanzierungsschock".

SPD-Kanzlerkandidat Scholz kritisierte die Vorschläge aber scharf: "Das ist nicht nur falsch gerechnet, das ist auch unsozial, was dort vorgeschlagen wird." Tatsächlich sei es so, dass man heute viel geringere Beiträge zur Rentenversicherung zahle als von allen vorhergesagt, und dass sich die Grundlagen der wirtschaftlichen Entwicklung völlig verändert hätten. So gebe es mehr Einwohner und eine Rekordzahl an Erwerbstätigen und sozialpflichtig Beschäftigten, obwohl ein Rückgang vorhergesagt worden sei.

"Deshalb kann man auch sagen, die Grundlage für die stabilen Rentenfinanzen in der Zukunft besteht darin, dass viele Bürgerinnen und Bürger dieses Landes beschäftigt sind", meinte Scholz. Die Bevölkerung könne sich darauf verlassen, "dass dieser wichtige Grundpfeiler unserer soizialstaatlichen Struktur in Deutschland auch in den nächsten Jahrzehnten funktioniert". Scholz sprach mit Blick auf die Studien von "Horrorszenarien", sie seien immer Politik, die nicht wirklich begründet sei. "Sie sollen dazu dienen, Rentenkürzungen durchzusetzen, für die es in dieser Zeit keinen Anlass gibt."

