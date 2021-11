Scholz lobt Nominierung von Esken und Klingbeil für SPD-Vorsitz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat die Nominierung von Parteichefin Saskia Esken und Generalsekretär Lars Klingbeil als neue Parteiführung bestätigt und die bisher gute Zusammenarbeit mit beiden gelobt. "Der SPD-Parteivorstand hat heute Vormittag Saskia Esken und Lars Klingbeil für den SPD-Vorsitz vorgeschlagen", erklärte Scholz über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Ein sehr gutes Team für Fortschritt und Zusammenhalt", betonte der geschäftsführende Bundesfinanzminister. Mit beiden arbeite er "seit Jahren sehr vertrauensvoll zusammen".

Zuvor hatte sich bereits das Parteipräsidium für beide ausgesprochen. Nach dem angekündigten Rückzug des bisherigen Co-Parteichefs Norbert Walter-Borjans soll die neue Parteiführung auf dem kommenden Parteitag voraussichtlich am 10. Dezember gewählt werden. Zuvor soll voraussichtlich am 4. Dezember ein überwiegend virtuell geplanter Sonderparteitag einen bis Anfang Dezember angestrebten Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP billigen. Scholz soll dann nach bisheriger Planung in der Nikolauswoche zum Kanzler gewählt werden.

Esken und Walter-Borjans waren im Dezember 2019 an die Spitze der SPD gewählt worden, nachdem sie sich in einem Mitgliederentscheid unter anderem gegen Scholz und seine damalige Mitstreiterin Klara Geywitz durchgesetzt hatten.

Mitarbeit: Andrea Thomas

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2021 05:33 ET (10:33 GMT)