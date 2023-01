Scholz lobt Ruhe und Kraft von nominiertem Minister Pistorius

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den nominierten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius für seine Ruhe und Kraft gelobt.

"Er ist nicht nur ein Freund und ein guter Politiker, sondern auch jemand, der über sehr sehr viel Erfahrung in der Sicherheitspolitik verfügt, der sehr offen und eng auch in seiner bisherigen Funktion mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hat und der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht", sagte Scholz nach einem Besuch beim Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg an der Havel.

Zuvor hatte Scholz den niedersächsischen Innenminister ins Bundeskabinett berufen. Er tritt am Donnerstag die Nachfolge der scheidenden Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) an.

"Ich bin überzeugt, dass das jemand ist, der mit der Truppe kann und den die Soldatinnen und Soldaten sehr mögen werden", sagte Scholz über seinen Parteifreund Pistorius.

Scholz bedankte sich zudem erneut bei Lambrecht für ihre geleistete Arbeit als Verteidigungsministerin. Er wolle noch einmal "klar sagen: großer Respekt für die Entscheidung, die sie gestern getroffen hat".

Lambrecht hatte am Montag nach monatelanger Kritik an ihrer Tätigkeit im Verteidigungsministerium und an ihrem Kommunikationsstil ihren Rücktritt erklärt.

