Scholz: Müssen als Weltgemeinschaft Anstrengungen gegen Armut verstärken

Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor dem Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen (UN) in New York verstärkte Anstrengungen gegen Armut und Klimaschutz zugesagt. Er räumte gleichzeitig ein, dass man die UN-Ziele bislang nicht erreicht habe.

"Wir sehen, dass der Fortschritt, den wir uns für die ganze Welt gewünscht haben im Kampf gegen Armut und für ein besseres Zusammenleben, langsamer geworden ist, dass wir nicht so viele Verbesserungen erreicht habe, wie wir uns gewünscht haben", sagte Scholz bei seiner Ankunft zu dem Gipfel in New York. "Aber das ist für uns ein Anlass, erst recht sich darum zu kümmern, dass wir diesen notwendigen Fortschritt auch erreichen."

Die UNO hat sich in ihrer Agenda 2030 für das Jahr 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung gesetzt, zu denen neben dem Kampf gegen Armut und Hunger auch der Zugang zu sauberem Trinkwasser und die Gleichberechtigung von Frau und Mann gehört. Außerdem soll die Erderwärmung auf 1,5 Grad beschränkt werden.

Mit Blick auf den UN-Nachhaltigkeitsgipfel betonte Scholz, dass man den menschengemachten Klimawandel und die für das Leben so wichtige Biodiversität des Planeten nur angehen könne, wenn dies die ganze Welt schaffe.

Es sei klar, dass die Länder des globalen Südens, in Afrika sowie in vielen Ländern Asiens und Südamerikas von den wirtschaftlich starken Ländern Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel erwarteten. "Deutschland hat sich genau dazu auch verpflichtet und geht hier sehr vorbildhaft voran", so Scholz.

Bei seiner Ankunft zum Nachhaltigkeitsgipfel sagte Scholz zudem, dass Deutschland mit dem Umbau seiner Wirtschaft zur Klimaneutralität weltweit Vorbildfunktion haben könne.

Deutschland könne einen wichtigen Beitrag leisten für die Entwicklung der Welt, indem es beweist, dass es seinen technologischen Möglichkeiten und seiner Wirtschaftskraft schafft, "wirtschaftlichen Wohlstand zu gewinnen und auszubauen und gleichzeitig klimaneutral zu wirtschaften", sagte Scholz. "Das ist das, was wir ganz besonders aus Deutschland mit bewerkstelligen können."

Scholz sagte mit Blick auf die Generalversammlung der UNO in dieser Woche, dass er darauf bestehen werde, dass die Weltgemeinschaft den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt. Grenzen dürften nicht mit militärischen Mitteln verschoben werden.

September 18, 2023