Scholz: Müssen nötige Fortschritte in Europa erreichen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat schnelle europäische Reformen vor allem bei der Vollendung der Bankenunion angemahnt, um die Zusammenarbeit Europas und seine internationale Position zu sichern. "Alles dreht sich um europäische Souveränität", sagte Scholz bei einer Diskussion auf Englisch zum Thema "Making Europe' Economic Union work". Nötig seien gemeinsame europäische Lösungen.

"Wenn wir nicht den notwendigen Fortschritt in Europa erreichen, werden wir Probleme in unseren Ländern haben", erklärte Scholz bei der von Bertelsmann Stiftung, Hertie School of Governance und Jacques Delors Institute veranstalteten Konferenz. Kein nationaler Staat könne Probleme wie Handels- oder Währungsfragen allein lösen. "Da kommen Probleme auf uns zu, und kein einzelnes Land würde die Stärke haben, mit ihnen umzugehen".

Scholz mahnte deshalb erneut weitgehende Fortschritte bei der europäischen Bankenunion noch in diesem Jahr an. "Wir müssen die notwendige Stärke finden, das abzuschließen, was nötig ist", sagte der deutsche Finanzminister. Man müsse die Zeit jetzt nutzen, denn man wisse nicht, "wann die nächste Krise kommt". Scholz betonte, es wäre "ein großer Fortschritt", dieses Jahr die großen Schritte zur Bankenunion abzuschließen. "Das würde uns sicherer machen." Allgemein forderte er, für die nächsten europäischen Schritte müsse man politisch argumentieren "und nicht von einer Marktperspektive".

Der SPD-Politiker hob auch positiv hervor, dass nun Fragen wie die Schaffung einer europäischen Fiskalkapazität oder einer Arbeitslosen-Rückversicherung auf dem Tisch lägen. "Ich sehe, dass es einigen Fortschritt gibt", sagte Scholz, der in der Diskussion ausdrücklich für seinen Vorschlag eines solchen europaweiten Rückversicherungssystems warb und betonte, es handele sich dabei um keine gemeinsame Arbeitslosenversicherung oder Transfers. "Es wird nicht allzu viel Zeit benötigen, um einen Erfolg zu schaffen", zeigte sich der deutsche Vizekanzler überzeugt.

