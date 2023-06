Scholz: Müssen uns darauf einstellen, dass Ukraine-Krieg lange dauern kann

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine Verständigung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) über die weitere Unterstützung der Ukraine in einem möglicherweise lange dauernden Krieg angekündigt. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass es lange dauern kann, und deshalb ist es auch bedeutend, dass wir hier uns unterhaken und sagen, wir sind bereit, das auch lange durchzuhalten, was an finanzieller, humanitärer Unterstützung für die Ukraine nötig ist, aber auch, wenn es etwa um Waffen geht", sagte Scholz bei seinem Eintreffen zum EU-Gipfel in Brüssel. Dies werde man auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj besprechen, der den Beratungen zugeschaltet werden soll.

Scholz kündigte auch Beratungen über die Folgen der Revolte der Söldnergruppe Wagner in Russland an. "Natürlich wird auch eine Rolle spielen, was in Russland stattgefunden hat", sagte er. Mit Blick auf eine mögliche Bedrohung Polens durch den Aufenthalt von Wagner-Söldnern in Belarus sagte Scholz: "Wir müssen genau beobachten, was da geschieht, und in welcher Dimension das der Fall ist." Auf alle Fälle bestehe "Klarheit" über das, was man einander schulde: "In der Nato haben wir uns Beistand versprochen, jeder Angriff auf Nato-Territorium ist eine Sache, die wir gemeinsam beantworten werden."

Dass die Reaktionen der Staats- und Regierungschefs auf die Ereignisse in Russland ruhig ausgefallen seien, sei wichtig gewesen. "Klar war für uns immer, dass wir das nur beobachten können. Das ist etwas, das in Russland stattfindet, das nichts zu tun hat mit dem Handeln irgend eines anderen Staates", betonte Scholz. "Unser Ziel ist nicht ein Regierungswechsel, ein Regime Change in Russland, unser Ziel, das wir verfolgen, ist eine unabhängige Ukraine", stellte der Kanzler klar. Mit Blick auf den kommenden Nato-Gipfel betonte Scholz zudem, er hoffe unverändert, dass nach Finnland jetzt auch Schweden Mitglied der Verteidigungsbündnisses werde.

Die Einigung der EU-Innenminister zum EU-Asylsystem nannte Scholz einen "großen Durchbruch". Vereinbart worden sei ein Solidaritätsmechanismus, den man schon lange in Europa gebraucht hätte. Die Entscheidungen der Innenminister seien eine gute Grundlage für die Beratungen beim Gipfel, "sodass das hier eigentlich mehr ein Schritt von Konsolidierung von Meinungsbildungen ist, die schon stattgefunden haben", meinte Scholz.

