Scholz: Nachhaltige Sicherheit nur mit Russland zu erreichen

MOSKAU (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in Moskau die Bereitschaft zu einer friedlichen Lösung der Spannungen mit Russland bekräftigt. "Für uns Deutsche, aber auch für alle Europäer ist klar, dass nachhaltige Sicherheit nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland erreicht werden kann. Darüber sind wir uns aber auch alle einig in der Nato und der Europäischen Union", sagte Scholz am Dienstag in Moskau bei einer Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Deshalb müsse es möglich sein, eine Lösung zu finden, so schwierig und ernst die derzeitige Lage auch scheine. "Ich weigere mich, sie als aussichtslos zu beschreiben", so Scholz.

Für die Bundesregierung sei zugleich klar, dass eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine schwerwiegende politische, wirtschaftliche und strategische Konsequenzen zur Folge haben werde. Scholz: "Mein Eindruck ist, das wissen alle ganz genau. Eine solche Eskalation gilt es deshalb jetzt mit aller Kraft und Entschlossenheit, mit aller Klugheit zu vermeiden."/cn/DP/ngu