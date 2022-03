Scholz: Nato wird nicht militärisch in Krieg in der Ukraine eingreifen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg haben Forderungen nach einem Eingreifen der Nato in den Ukraine-Krieg erneut zurückgewiesen. "Wir müssen alles daran setzen, die Waffen so rasch wie möglich zum Schweigen zu bringen", sagte Scholz bei einem gemeinsamen Statement mit Stoltenberg vor einem Gespräch beider im Kanzleramt. "Eines aber gehört auch klar und deutlich ausgesprochen: Die Nato wird nicht militärisch in diesen Krieg eingreifen", hob er hervor.

"Die Nato trägt die Verantwortung dafür, diesen Konflikt nicht weiter eskalieren zu lassen, denn das wäre noch gefährlicher", sagte Stoltenberg laut einer Dolmetscherin. "Das ist Präsident Putins Krieg." Er müsse ihn beenden und seine Truppen zurückziehen. Stoltenberg betonte, Deutschland habe mit der Erhöhung seiner Verteidigungsausgaben "einen ersten Schritt in die richtige Richtung getan und führt uns alle voran", betonte der Nato-Generalsekretär. "Wir dürfen den Frieden und die Sicherheit nicht als etwas Gegebenes hinnehmen."

