Scholz: Neue Hilfen für Unternehmen werden schnell auf den Weg gebracht

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat versprochen, dass Hilfen für die vom Teil-Lockdown betroffenen Branchen werden schnell auf den Weg gebracht werden. "Wir versuchen alle Klärungen in dieser Woche zustande zu kriegen", sagte Scholz im ZDF-Morgenmagazin über die Gespräche mit dem Bundeswirtschaftsministerium. "Dann müssen die Programme, damit es unbürokratisch läuft, entsprechend entwickelt werden, damit man das einfach über eine Internetplattform beantragen kann."

Die versprochenen 10 Milliarden Euro würden bereit stehen. Bund und Länder hatten zuvor entschieden, dass die Gastronomie-, Kultur-und Freizeitbranchen für den November geschlossen bleiben müssen. Damit soll die Zahl der steigenden Corona-Infektionen unter Kontrolle gebracht werden.

Für die Zeit nach dem November versprach der SPD-Politiker eine Weiterentwicklung der existierenden Überbrückungshilfen, besonders für die Branchen, die bislang nur unzureichend von den Unterstützungsmaßnahmen profitiert hätten. Er verwies auf die Veranstaltungsbranche und die Schausteller.

Die Bundesregierung habe sich "viele, viele konkreten Probleme" in den letzten Wochen und Monaten erklären lassen. "Die wollen wir bei der Weiterentwicklung der Überbrückungshilfen berücksichtigen, so dass es das gibt, was es bisher schon gab, aber noch mal verbessert", versprach Scholz.

Er zeigte sich zudem zuversichtlich, dass die von der Bundesregierung geplanten Kredite von insgesamt 300 Milliarden Euro für 2020 und 2021 ausreichen werden, um die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. "Wir haben die Kraft für dieses Jahr und auch nächstes Jahr, um die Wirtschaft, die Arbeitsplätze zu stabilisieren und, was ja auch sehr sehr wichtig ist, immer die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger mit allen Maßnahmen zu schützen, die uns zur Verfügung stehen."

Kritik vom Bundesrechnungshof, dass die Haushaltspolitik des Bundes verfassungsrechtlich problematisch sei, weil die Regierung die Rücklage im Bundeshaushalt von 48,2 Milliarden Euro unangetastet lasse und stattdessen für die Pandemiebewältigung mehr Schulden mache, wies Scholz zurück. "Die Kritik des Bundesrechnungshofs ist zwar erwartet, aber nicht richtig", so Scholz. "Wir müssen jetzt das tun, was jetzt alle machen: nämlich mit voller Kraft gegenhalten."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2020 03:26 ET (08:26 GMT)