"Das ist der Wumms" - Scholz verteidigt hohe Neuverschuldung

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat die Rekordverschuldung des Bundes mit der Stabilisierung von Wirtschaft und Jobs in der Corona-Pandemie verteidigt. "Das ist teuer. Aber Nichtstun wäre viel teurer", sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Mittwoch in Berlin. Von der Opposition kam scharfe Kritik. Der Regierung und Scholz "fehlt ein Plan für die Zukunft", erklärten die Grünen mit Blick auf die Eckwerte für 2022. Die FDP nannte die erneute Anhebung der Neuverschuldung des Bundes für 2021 um gut 60 Milliarden Euro auf nun 240 Milliarden Euro "maßlos". Für 2022 ist ein drittes Jahr in Folge die Aufhebung der Schuldenbremse geplant, um neue Schulden von 81,5 Milliarden Euro zu erlauben.

Zusammen mit der Neuverschuldung von 130 Milliarden Euro im Jahr 2020 steigt damit die Nettokreditaufnahme für die drei Jahre bis 2022 auf rund 450 Milliarden Euro. Scholz nannte dies notwendig und gerechtfertigt, weil Deutschland damit besser durch die Krise komme als viele andere Staaten. Laut Internationalem Währungsfonds sei dadurch jedes neunte Unternehmen vor der Insolvenz gerettet worden. "Ohne diese Maßnahmen wäre der wirtschaftliche Einbruch in Deutschland viel größer gewesen", sagte Scholz. "Das ist der Wumms." Scholz hatte 2020 angesichts der Milliardenhilfen den Satz geprägt: "Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen."

SCHOLZ: UNTERNEHMENSHILFEN AUCH IM ZWEITEN HALBJAHR

Der Finanzminister kündigte an, dass die Unternehmen auch im zweiten Halbjahr mit staatlichen Hilfen rechnen könnten. Bisher sind Programme wie die Überbrückungshilfe III bis Ende Juni befristet. Man werde aber "nicht einfach abrupt aufhören, sondern das Notwendige weitermachen". Scholz ließ offen, ob er die nun in der Finanzplanung ab 2023 vorgesehene Einhaltung der Schuldenbremse als eine Leitplanke auch aus SPD-Sicht sieht. In der SPD gilt die Schuldenbremse vielen als Investitionshemmnis.

Das Kabinett brachte den Nachtragsetat für 2021, die Eckwerte für den Haushalt 2022 und die Finanzplanung bis 2025 auf den Weg. Die Regierung begründet den Schuldennachschlag für dieses Jahr mit der Pandemie. So sind für Unternehmenshilfen nun weitere 25,5 Milliarden Euro vorgesehen, womit laut Scholz die verfügbare Summe auf 65 Milliarden Euro steigt. Rund 8,7 Milliarden Euro zusätzlich sind für Maßnahmen des Gesundheitsministeriums zur Pandemie-Bekämpfung geplant. Gleichzeitig werden die Steuereinnahmen geringer veranschlagt.

Während der Nachtragsetat demnächst vom Bundestag beschlossen werden soll, wird der Haushalt 2022 erst vom neugewählten Parlament nach der Bundestagswahl am 26. September verabschiedet. Andere politische Mehrheiten könnten dann auch andere Schwerpunkte setzen als die Koalition aus Union und SPD. Scholz ließ kurz Wahlkampftöne anklingen mit einer Anspielung, die auf Forderungen etwa aus Union und FDP nach Steuersenkungen gezielt haben dürfte. "Gute Haushaltspolitik geht nur mit gerechter Steuerpolitik", sagte der SPD-Kanzlerkandidat mit Blick auf die Bundestagswahl. "Aber das ist ja auch eine Sache, die in der Demokratie gut gelöst werden kann."

GRÜNE HALTEN HOHE SCHULDEN FÜR RICHTIG - FDP NICHT

Mögliche Koalitionspartner der SPD im Fall eines Wahlerfolgs sind über die hohe Neuverschuldung geteilter Meinung. "Es ist richtig, für das Jahr 2022 erneut die Ausnahmeregel der Schuldenbremse zu ziehen, um so notwendige Kredite aufzunehmen", sagte Grünen-Haushälter Sven-Christian Kindler. Aber das Geld müsse sinnvoll verwendet werden: "Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung, Gerechtigkeit in der Pandemiebekämpfung, ein Plan für eine gute wirtschaftliche Entwicklung - das alles kommt zu kurz in den Eckwerten der Bundesregierung."

"Scholz legt den Steuerzahlern zwei faule Eier ins Osternest", erklärte dagegen FDP-Haushälter Otto Fricke mit Blick auf Nachtragsetat und Eckwerte. "Ohne auch nur einen einzigen substanziellen Einsparvorschlag zu machen, pumpt der Finanzminister den Bundeshaushalt übermäßig auf und vernachlässigt dabei auch noch wichtige Zukunftsinvestitionen in Digitalisierung, Dekarbonisierung und Demografie." Scholz nutze die Pandemie "als Vorwand für eine unkontrollierte Ausgabenwelle". Der Finanzminister dagegen verwies darauf, dass das Investitionsniveau mit 50 Milliarden Euro jährlich auf einem Rekordniveau stabilisiert werde.

Vom Koalitionspartner hatte es bereits am Montag mahnende Worte gegeben. CDU-Haushälter Eckhardt Rehberg warf die Frage auf, "ob bei den Ausgaben des Bundes noch Maß und Mitte gelten". Jeder zusätzliche Euro an Schulden schränke die Haushalte der kommenden Jahre ein. Ab 2026 müssten von den Schulden rund 18 Milliarden Euro Jahr für Jahr getilgt werden. Scholz solle nicht den Eindruck erwecken, "dass für alles und jeden Geld da ist".