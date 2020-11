Scholz: Noch größere Corona-Verschuldung wäre möglich

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat unterstrichen, dass der Bund zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise auch noch weitere Mittel bereitstellen kann, wenn dies nötig wird. "Wir werden in diesem und dem nächsten Jahr alles zusammen sicherlich über 300 Milliarden Euro zusätzliche Kredite aufnehmen müssen", betonte Scholz per Videoschalte beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung. Zur Frage, ob die Summe auch noch größer werden könnte, sagte er: "Das wäre jedenfalls für uns möglich. Wir haben ja eine gute Ausgangsgrundlage."

Der deutsche Schuldenstand habe Ende vergangenen Jahres unter 60 Prozent der Wirtschaftsleistung gelegen, alle Maastricht-Kriterien seien erfüllt worden, betonte der Finanzminister. "Da wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben und der Schuldenstand ja auf unter 60 Prozent gesunken war am Ende letzten Jahres, können wir jetzt schon das tun, was in dieser Krise notwendig ist, solange sie andauert, und das sollten wir auch machen."

Um die Schuldenquote zurückführen zu können, müsse man allerdings "für künftiges Wachstum sorgen", machte Scholz klar. "Deshalb müssen wir auch dafür sorgen, dass wir gleich Zukunftsinvestitionen mit auf den Weg bringen, damit sich unsere Wirtschaft gut erholen kann." Man habe die Kompetenz des Staates, Infrastrukturinvestitionen auf den Weg zu bringen, zu weit heruntergefahren. Deshalb müsse die "Infrastrukturkompetenz" zunehmen. "Wachstum ist zentral", betonte Scholz. "Dass das geht, haben wir nach der letzten Krise gesehen."

Ausdrücklich verteidigte der Vizekanzler die Corona-Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz vom Vortag. Scholz nannte es "zielführend", sich nächste Woche noch einmal zu treffen. Deutschland lebe "sehr davon, dass wir gut abgewogene Entscheidungen haben, bei denen viele mitreden", gab er zu bedenken. "Das ist besser, als wenn das nur in einem Kopf alles abgewogen wird." Er verwies auf die Bedeutung der Novemberhilfen für die Wirtschaft und der geplanten "Überbrückungshilfe 3" und kündigte an, es werde Verlängerungen bis Juni nächsten Jahres und Verbesserungen für die geben, die besonders schwer getroffen seien, so für die Veranstaltungswirtschaft.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2020 04:38 ET (09:38 GMT)